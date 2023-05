So schön war das zweite Street-Food-Festival mit 15 Food-Trucks in Buchloe

Zum zweiten Mal findet in Buchloe auf dem Schrannenplatz das Street-Food-Festival statt. Pasta im Parmesan-Leib oder Porchetta machen hungrig.

14.05.2023 | Stand: 18:34 Uhr

Etwas frühlingshaftere Temperaturen, vielleicht sogar dann und wann ein Stückchen blauen Himmels, von Sonnenschein ganz zu schweigen, hätte man dem diesjährigen Buchloer „Street-Food-Festival“ gern gewünscht. Dem Wetter zumindest am Samstag zum Trotz fanden dennoch viele kleine und große Besucherinnen und Besucher den Weg zu den Food Trucks auf dem Schrannenplatz, probierten hiervon, kosteten davon zum kleinen Preis von vier Euro und ließen sich die angebotenen Köstlichkeiten aus aller Welt schmecken. En passant genossen sie am Freitagabend DJ- und am Samstag und Sonntag Live-Musik.

Veranstalter „Xclusive Events“: Schlechtes Wetter entmutigt nicht

So war denn Kim Hrebabetzky vom Veranstalter „Xclusive Events“ nicht unzufrieden mit dem Verlauf des diesjährigen Schlemmerfestes, das nach 2022 bereits zum zweiten Mal in Buchloe stattfand. Die angehende Veranstaltungskauffrau war auch mit ihrer Augsburger Band „Aerbe“ vor Ort – um das Publikum, das unter großen Sonnen- oder Regenschirmen vor der Bühne Platz genommen hatte, mit melodiös untermalten Unplugged-Rock zu unterhalten. Für das aktuelle Wetter, so die junge Frau, sei die Veranstaltung sogar gut besucht. „Sich vom schlechten Wetter entmutigen zu lassen, macht keinen Sinn“, erklärt Hrebabetzky. „Eher würde ich mich fragen, was ich falsch gemacht habe, wenn bei gutem Wetter die Besucher ausbleiben“, fügt sie an und hat sicher Recht damit.

Lesen Sie auch: Summer On Ice: Buchloe feiert 2023 zwei Tage lang

Tino Petralia aus Kempten verkauft Pasta im Parmesanlaib

Hrebabetzkys Bewertung teilte auch Tino Petralia aus Kempten, der mit einem Kollegen an einem Wagen leckere, außergewöhnliche italienische Spezialitäten – etwa frische Pasta im Parmesanlaib – anbot. Seit 2017 tourt er mit seinem „L’arte della pasta“-Verkaufswagen mit Streetfood-Festivals durch ganz Deutschland. Sein persönliches Credo: „Life is a Combination of Magic and Pasta“. Das Besondere, Exklusive, ist ein Markenzeichen der Speisen bei den „Street-Food-Festivals“. „Bei uns bekommen die Gäste qualitativ hochwertige und auf besondere Art zubereitete Speisen“, sagt Kim Hrebabetzky. Das könne durchaus auch mal etwas Exotisches sein. Also weder die legendäre Currywurst mit Pommes noch eine Bratwurst in der Semmel.

15 Food-Trucks, Hüpfburg und Schminkstation - auch 2024 wieder?

Mit ihrem Angebot besonderer, raffinierter Gerichte treffen die Mitwirkenden des Schlemmerfestes auf jeden Fall den Geschmack der vielen Besucher. Allein die vielfältigen Gerüche, die die Nasen der Gäste bei einem Rundgang an den 15 Food-Trucks vorbei aufnehmen, lassen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wenn die Besucher dann noch die gekonnte Art der Zubereitung der Gerichte sehen, ist die Kaufentscheidung meist schon gefallen. Kinder fühlten sich derweil von einer Hüpfburg und einer Schminkstation angezogen. An 30 bis 40 Standorten macht das „Xclusive Events Street-Food-Festival“ jährlich Station. Demnächst, sagt Hrebabetzky, werde man an die Planung für 2024 gehen. Buchloe werde dann wohl wieder dabei sein.

Lesen Sie auch: Mit neuem Menü - Café im Krankenhaus Buchloe wieder eröffnet