Viele Flüchtlingsfamilien in der Gennachstadt holen ihr Essen bei der Caritas-Einrichtung. Doch dort werden langsam sowohl Lebensmittel als auch Ehrenamtliche knapp.

04.04.2022 | Stand: 07:36 Uhr

Angesichts der vielen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine könnte die Buchloer Tafel bald an ihre Grenzen stoßen. Viele der Geflüchteten sind nach ihrer Ankunft vorübergehend auf Hilfsangebote – wie das der Tafel – angewiesen, so die Leiterin der wohltätigen Einrichtung in Buchloe, Erika Volk.