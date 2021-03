Hirschvogel will eine Anlage errichten. Die Firma hat weitere Pläne

Von Dominik Stenzel

02.03.2021 | Stand: 11:00 Uhr

In Denklingen sollen an zwei Stellen Fotovoltaikanlagen auf Freiflächen gebaut werden. Die Gemeinderäte beschäftigten sich in der vergangenen Sitzung mit den Vorhaben und stellten die baurechtlichen Weichen. Am Ende beschlossen sie mehrheitlich, die Flächennutzungspläne der Gemeinde entsprechend zu ändern.