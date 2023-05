Beim Lagerhausfest in Weicht feiert das ganze Dorf

Viel Abwechslung war beim traditionellen Lagerhausfest in Weicht geboten. Der Musikverein macht schon Versprechungen für nächstes Jahr.

22.05.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Das Weichter Lagerhausfest ist schon legendär. In seiner 27. Auflage zeigte sich, dass es auch durch die Einschränkungen der Corona-Jahre nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt hat. In gewohntem Rahmen fand in diesem Jahr nun wieder das traditionelle dreitägige Fest statt.

„Ich wusste nicht, dass sich hier das ganze Dorf zum Mittagessen trifft“, sagte ein Gast, der erstmals zur Vatertagsfeier ins Lagerhaus gekommen war. Und tatsächlich: Im gesteckt vollen Lagerhausstadl saßen die Gäste (bei weitem nicht nur Väter) dicht an dicht an den Biertischgarnituren und ließen sich die Speisen aus der Lagerhausküche schmecken. Musikalisch unterhalten wurden sie an diesem Tag zunächst vom Musikverein „Frohsinn“ Lindenberg und im Anschluss von der Jugendkapelle Jengen-Weicht-Ketterschwang-Westendorf, die ihr musikalisches Können eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Musikverein Weicht tritt einmal im Jahr unter dem Namen Lagerhausmusikanten auf

Am Nachmittag spielten die „Blechbätscher“, bevor am Abend die Lagerhausmusikanten mit Dirigent Jonas Frisch für den guten Ton und gute Stimmung sorgten. Hinter dem Namen dieser Formation verbirgt sich der gastgebende Musikverein Weicht, der, so dessen Vorsitzender Robert Müller, nur einmal im Jahr und nur für dieses Fest unter diesem Namen auftritt. Natürlich tanzte Müller, der mit der Organisation der Veranstaltung schon eine Menge um die Ohren hatte, auch auf dieser Hochzeit. Deshalb reihte er sich als Trompeter in die Kapelle ein. Zudem erfreute er das Publikum gemeinsam mit seiner Nichte Kathrin Müller als Gesangs-Duo.

Der Abend des zweiten Fest-Tages gehörte „Sin Goblin“ – endlich wieder eine Rock-Nacht beim Lagerhausfest. Die siebenköpfige Band aus der Region besteht schon seit über 30 Jahren und hielt, was die Veranstalter versprochen hatten: Sie brachten die Bühne zum Beben. „Sin Goblin“ steht für eine äußerst vielseitige Mischung aus über 30 Jahren Rockgeschichte, wobei die Songs in ein neues Gewand gepackt und neu interpretiert werden. Die Mission der Band: „Feiern bis zum Abwinken.“ Und genau das stellten die Rocker im dunklen Lagerhaus bis tief in die Nacht sicher. „Das war super“, freute sich Robert Müller.

Rund um das Lagerhaus zieht ein buntes Programm Gäste an

Für die zweite Party-Night am Samstagabend hatte der Musikverein Weicht die „Original-Hopfenbläser“ oder – wie diese sich selbst nennen – die „Hopfis“ verpflichtet, die das Publikum mit Märschen, Polkas und Walzern, aber auch mit fetziger Partymusik unterhielten. Auch hier gab es volles Haus und beste Stimmung.

Übrigens, nicht nur im Lagerhaus wurde gefeiert, sondern auch um das Lagerhaus herum war einiges geboten: Vom Torwandschießen und Kinderspielen über Kutschfahrten und einen Bücherflohmarkt sowie einer Wein- und einer Weizenbar war alles geboten, um die Besucher gut zu unterhalten.

Alle 45 Angehörigen des Musikvereins Weicht, aber auch Partner, Geschwister und Eltern sowie andere Weichter Bürger garantierten mit ihrem unermüdlichen Einsatz, dass alles rund lief beim Lagerhausfest. Besonders gefordert waren die Mitglieder des Vorstands im Musikverein Trotz aller Strapazen blickte der Vorsitzende schon jetzt optimistisch aufs nächste Jahr: „Klar, gibt es Lagerhausfest auch 2024.“

