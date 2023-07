Heuballenpresse brennt in Weicht aus - 100.000 Euro Schaden

Eine Heuballenpresse hat am frühen Sonntagabend in Weicht gebrannt. Obwohl der Fahrer unverzüglich reagierte, entstanden 100.000 Euro Schaden.

10.07.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Eine Heuballenpresse hat am frühen Sonntagabend in Weicht gebrannt. Als der 25-jährige Fahrer des Zugfahrzeugs Rauch bemerkte, reagierte unverzüglich und fuhr das Gespann auf ein landwirtschaftliches Anwesen an der Beckstettener Straße, teilt die Polizei mit.

Heuballenpresse und Zugfahrzeug brennen in Weicht komplett aus

Dort geriet die Presse in Vollbrand und beschädigte auch das Zugfahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 100.000 Euro. Die Beamten gehen davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer verursacht hat. Die Feuerwehren aus Beckstetten, Weicht, Rieden und Jengen waren im Einsatz und verhinderten ein Übergreifen der Flammen.

Insgesamt liegen einsatzreiche Tage hinter der Ortsfeuerwehr: Am Samstag ist eine Fahranfängerin bei Beckstetten mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen und in einer Böschung gelandet, am Sonntag ist die Ballenpresse ausgebrannt und am Montag mussten die Einsatzkräfte einen kleineren Feldbrand löschen. Wie Hans-Jürgen Kirschner, Kommandant der Jengener Feuerwehr, mitteilt, sei eine solche Dichte nicht alltäglich für eine kleinere Ortsfeuerwehr.

