Weichter feiern wie in Zeiten vor der Pandemie

Musikverein Weicht stellt beim Lagerhausfest ein abwechslungsreiches Programm für drei Tage auf die Beine.

30.05.2022 | Stand: 16:00 Uhr

So, wie in den Zeiten vor der Pandemie sollte das Lagerhausfest in Weicht nach dem Willen des Vorstands heuer wieder stattfinden – und der Wunsch des Musikvereins ging in Erfüllung, denn fast alle Beschränkungen sind derzeit aufgehoben. So wurde das dreitägige Fest zu einem ganz Besonderen.

Zahlreiche Väter, aber auch Frauen und Familien feierten an Christi Himmelfahrt den Vatertag. Bei schönstem Wetter konnte das Fest im Freien vor dem Lagerhaus stattfinden. Es war ein ständiges Kommen und ein Gehen, auch die Kutsche für die Kinder war im Einsatz. Zudem war vom Team der Bücherei St. Vitus ein Bücherbasar vorbereitet worden, der gut angenommen wurde.

Kinder dürfen Instrumente testen

Für die Kinder wurde ein „Instrumenten-Karussell“ aufgebaut. Ziel war es, den Kindern die unterschiedlichen Instrumente vorzustellen, die sie dann auch testen durften. Der Verein erhofft sich, dadurch Interessierte für den eigenen Musiker-Nachwuchs zu finden. Auch die Ausbildungsmöglichkeiten beim Musikverein wurden aufgezeigt.

Kirchdorfer Musikanten und d'Blechspatzen spielen

Die Kirchdorfer Musikanten spielten zum Frühschoppen auf, und die bekannte Weichter „Lagerhausküche“ sorgte an allen Tagen, für das leibliche Wohl. Es gab deftige Schmankerl und auch selbst gemachten Kuchen. Am Nachmittag unterhielten „d’ Blechspatzen“ aus dem Unterallgäu die zahlreichen Besucherinnen und Besucher. Man spürte: In diesem Musikerhaufen herrscht ein Spaßfaktor von nahezu 100 Prozent – und der übertrug sich schnell auf die Gäste. Zum Festausklang unterhielt dann der Musikverein Weicht unter der Leitung von Jonas Fischer mit Blasmusik und aktuellen Ohrwürmern aus dem Charts, gesungen von Kathrin Müller und ihrem Onkel Robert Müller.

Zeigen, was mit Blasinstrumenten möglich ist

Die Band „CNSB ... brasst“ spielte am Freitag auf. Vor vollem Haus zeigte die Gruppe einen anderen Stil: Aus der Blasmusik-Tradition brechen die Mitglieder aus und beweisen, dass mit den Instrumenten noch viel mehr möglich ist. Zu später Stunde heizte dann „DJ Linkthebeat“ die Menge an.

Zum Ausklang des dreitägigen Festes sorgte die Band „Solid Age“ mit Songs aus den 80ern und 90ern, aber auch mit aktuellen Hits für ein volles Haus.

Die klassische Rockbesetzung wurde von einem Bläser-Duo ergänzt. Dies führt zu einer ganz besonderen Interpretation der Songs. Begeistert feierten die Besucher die sehr gut zusammengestellten Medleys.