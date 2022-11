Nach zwei Jahren Pause sind Weihnachtsfeiern wieder möglich. Das freut nicht nur Betriebe, sondern auch Gastronomen. Ein Blick in die Reservierungsbücher.

12.11.2022 | Stand: 17:01 Uhr

Leere Säle, ungedeckte Tische, stornierte Reservierungen – Zwei Jahre lang bremste Corona das Weihnachtsgeschäft der Restaurants in und um Buchloe aus. Doch nun kommt wieder Schwung in die Sache, endlich wird wieder festlich eingedeckt. Das freut sowohl die Gastronomen als auch die Betriebe in der Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.