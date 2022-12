Die Chefin der Sakristei verabschiedet sich

Anneliese Dedler geht nach 30 Jahren als Mesnerin in Weinhausen in den Ruhestand. In der Zeit dürfte sie 10.000 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit gefahren sein.

27.12.2022 | Stand: 17:43 Uhr

Drei Jahrzehnte war Anneliese Dedler Mesnerin in der Filialkirche St. Felizitas in Weinhausen. Nach dem Festgottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag verabschiedete Pfarrer Jan Forma sie nun in den Ruhestand und stellte ihre Nachfolgerinnen Heidi Wagner und Marlies Baumann vor.

Für die Kirchenverwaltung berichtete Patrick Schlenz vom Beginn Dedlers Mesnertätigkeit. Es bedurfte einer gewissen Überredungskunst und Hartnäckigkeit, um sie damals für dieses Amt zu gewinnen. Doch das hat sich offensichtlich ausgezahlt, blieb Dedler doch dem Mesnerdienst viele Jahre treu. Zuverlässig habe sie unter anderem die Schließdienste übernommen, die Kirche geputzt und Gewänder vorbereitet. Kurzum, so Schlenz, war sie die Chefin in der Sakristei.

Anneliese Dedlers Lieblingsaufgabe als Mesnerin war der Blumenschmuck

Trotz vieler Aufgaben sei auch der Sport in der Zeit nicht zu kurz gekommen: In 30 Jahren dürften mehr als 10.000 Kilometer mit dem Rad zwischen Wohnhaus und Kirche zusammengekommen sein. Dedlers größte Begeisterung galt dem Blumenschmuck. Mit viel Liebe zum Detail gestaltete sie die Dekoration, die von vielen Gottesdienstbesuchern bewundert und gelobt wurde.

Fast drei Jahrzehnte kümmerte sie sich auch um die Sternsinger. Zahlreiche Ministranten gingen in dieser Zeit in die Sakristei hinein und kamen „wohlerzogen“ wieder heraus, so Schlenz schmunzelnd. Zu den drei Pfarrern, den Diakonen und vielen Aushilfspriestern pflegte Dedler stets ein freundschaftliches Verhältnis. Im Namen der Kirchenverwaltung sowie der ganzen Pfarrgemeinde bedankte sich Schlenz für unermüdlichen und zuverlässigen Dienst mit zwei Gutscheinen und einem „Vergelt’s Gott“ und wünschte für den „wohlverdienten Ruhestand“ alles Gute.

Pfarrer Jan Forma bedankt sich für langjährige Tätigkeit in Weinhausen

Auch Pfarrer Jan Forma bedankte sich für elf Jahre gute Zusammenarbeit und Verlässlichkeit. Er sei immer gerne zum Gottesdienst in den Jengener Ortsteil gekommen und wurde stets freundlich in der Sakristei begrüßt. Forma betonte, dass der Mesnerdienst keine normale Arbeit, sondern eine Berufung sei, die sie mit viel Liebe ausgeführt habe. Neben einem Blumenstrauß übergab er ihr im Auftrag des Mesnerverbandes der Diözese Augsburg eine Ehrenurkunde als Anerkennung treuer Dienste mit Glück- und Segenswünschen für den Ruhestand. Auch die Ministranten überreichten für die „tolle Mini-Zeit“ ein Blumengebinde und ein Foto zur Erinnerung.

Pfarrer Forma verwies auf die vielfältigen Aufgaben, die auf beide Nachfolgerinnen Heidi Wagner und Marlies Baumann zukommen. „Wir freuen uns und sind dankbar, dass sie diesen wichtigen Dienst übernehmen“, sagte Forma. Er überreichte die Schlüssel für die Kirche und eine Rose zum Beginn ihres Dienstes. Auch die anwesenden Gottesdienstbesucher honorierten diese langjährige Mesnertätigkeit mit mehrmaligem kräftigen Applaus.

Lesen Sie auch: Kindergarten in Weinhausen bekommt neue Parkplätze