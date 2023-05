Weitere Buchloer Kita-Gruppe findet Platz in Containern

Bei den Gennachspatzen in Buchloe gibt es eine Erweiterung. Ob die Behelfslösung gekauft oder angemietet wird, ist noch nicht entschieden.

03.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Immer mehr Buben und Mädchen besuchen die Kindertagesstätten (Kitas) in Buchloe. Das stellt die Stadt zunehmend vor Herausforderungen. Am Dienstagabend fasste der Stadtrat den formellen Beschluss, ab September an der Kita Gennachspatzen Platz für eine weitere Gruppe einzurichten. Die Kinder sollen dort in einer Containeranlage unterkommen.

