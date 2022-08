Welche Erinnerungen haben die Buchloer an Olympia 1972?

Die Spiele in München jähren sich zum 50. Mal. Die Buchloer Zeitung sucht Ihre Anekdoten.

22.08.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Bald ist es 50 Jahre her: Am 26. August 1972 starteten die Olympischen Spiele im neu errichteten Stadion in München. Es war ein riesiges Sportereignis, das voller Euphorie begann, eine tragische Wende nahm und auch 50 Jahre später bewegt.

Die Buchloer Zeitung will gemeinsam mit Ihren Leserinnen und Lesern in Erinnerungen schwelgen. Waren Sie damals dabei? Haben Sie vielleicht noch einen spektakulären Schnappschuss oder eine spannende Anekdote von Olympia 72? Wir würden gerne Ihre Erinnerungen sammeln und darüber berichten.

Schreiben Sie uns per E-Mail an redaktion.buchloe@azv.de. Wir freuen uns auf Ihre Olympia-Geschichten!