Richtige Mülltrennung an Buchloer Schule: Nicht alles ist für die Tonne

Um zu zeigen, welcher Müll in welches Behältnis gehört, haben Jugendliche am Buchloer Gymnasium eine Mülltrennungsaktion gestartet.

02.03.2022 | Stand: 05:09 Uhr

Nicht zuletzt durch die weltweiten Proteste der Fridays for Future-Bewegungen ist der Klimaschutz in das Bewusstsein junger Menschen gerückt.

Immer wieder gingen in den vergangenen Monaten und Jahren zahlreiche Schüler und Studentinnen auf die Straße, um für ein nachhaltigeres Leben und Umweltschutz zu demonstrieren. Auch in Buchloe haben die Jugendlichen am hiesigen Gymnasium erkannt, wie wichtig es ist, selbst einen Teil beizutragen. Ein elementarer Bestandteil dabei ist die Mülltrennung. Die ist allerdings oft gar nicht so einfach.

Schülermitverantwortung in Buchloe startet Aktion

Welcher Müll kommt in welche Tonne – und welcher in den gelben Sack? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Schülerinnen und Schüler bei einer Mülltrennungsaktion der Buchloer Schülermitverantwortung (SMV).

In den vergangenen Jahren habe das Thema Umwelt auch in den Augen der Gymnasiasten immer mehr an Relevanz gewonnen, heißt es seitens der Schule. Mithilfe des Projekts will die SMV Schüler, Lehrer, aber auch Eltern für das Thema weiter sensibilisieren und darüber informieren. Dann landet der Müll auch hoffentlich im richten Container.

Die Buchloer Schüler wissen: Plastikmüll hat im Parpierkorb nichts zu suchen. Bild: A. Bogner

So funktioniert richtige Mülltrennung

Braun, blau oder schwarz? Viele Tonnen, viele Fragen. Um den Durchblick im Tonnen-Wirrwarr zu behalten, gestalteten die jungen Buchloer anschauliche Plakate, auf denen sie die richtige Trennung von Papier, Kartonagen, Kunststoffen, Biomüll und allem, was sonst noch so übrig bleibt, erklären.

„Alle Mitglieder der Schulfamilie ziehen an einem Strang, um die Mülltrennung im Schulhaus und auf dem Schulgelände flächendeckend zu unterstützen“, freut sich Schulleiterin Angela Bogner.

Weitere Aktionen am Buchloer Gymnasium sind geplant

Die Plakate wurden anschließend in allen Klassenzimmern und der Aula aufgehängt. Weitere Projekte rund um das Thema Klimaschutz, wie beispielsweise eine Klimawoche vor den Pfingstferien, seien bereits ebenfalls in Planung, berichtet die Schulleiterin.

