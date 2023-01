Feste Größe in der Buchloer Einkaufsmeile: Weltladen feiert Geburtstag

Seit 30 Jahren gibt es in der Bahnhofstraße in Buchloe eine Anlaufstelle für fairen Handel. Was die Ehrenamtlichen antreibt und was sie schon erreicht haben.

Redaktion Buchloer Zeitung

27.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Was mit wenigen Initiatoren und einer Handvoll Waren begann, ist zu einer festen Größe in der Buchloer Einkaufsmeile geworden: Der Weltladen Buchloe an der Bahnhofstraße feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Es begann 1993 mit der Gründung des Vereins „Arbeitskreis Eine Welt Buchloe“.

