Wenn bei den Buchloer Abiturienten die Köpfe rauchen

74 Buchloer Gymnasiasten sowie acht externe Teilnehmer grübeln derzeit über den Abiturprüfungen. Wegen Corona ist in diesem Jahr manches anders.

13.05.2021 | Stand: 17:00 Uhr

In diesen Wochen brütet der dritte Buchloer Abiturjahrgang – 74 Gymnasiasten sowie acht externe Teilnehmer – über den Prüfungen. Bereits zum zweiten Mal hat allerdings die Corona-Pandemie starke Auswirkungen auf die Vorbereitungen und den Ablauf. Die Prüfungen wurden bayernweit pandemiebedingt um zwei Wochen nach hinten verlegt. Damit will man faire und gleichzeitig sichere Bedingungen für die Prüflinge gewährleisten.

„Zur Sicherheit aller werden die Prüfungen in kleinen und festen Gruppen zwischen fünf und elf Schülern geschrieben,“ erklärt Schulleiterin Dr. Angela Bogner. Damit wolle das Geymnasium im Rahmen des Möglichen größtmögliche Sicherheit erreichen. Zudem verweist die Schulleiterin auf die großräumigen Klassenzimmer und die Lüftungsanlage. Dadurch könne man viele Bedenken von vornherein ausgeräumen.

Kombination mit französischem Baccalauréat

Das Gymnasium Buchloe ist bereits am 10. Mai mit dem Abitur gestartet. Im Rahmen des AbiBac – dem deutschen Abitur und dem französischen Baccalauréat – haben bereits am Montag acht Schülerinnen ihre Prüfungen mit dem Fach Geschichte auf Französisch begonnen, berichtet Bogner. Das Gymnasium Buchloe ist das einzige Gymnasium in Schwaben, an dem seit dem Schuljahr 2016/17 die Möglichkeit besteht, das AbiBac abzulegen. Am Mittwoch stand dann Deutsch schriftlich – beziehungsweise mündlich für AbiBac-Schüler – auf dem Programm.

Weitere Prüfungstermine sind am 18. Mai Mathematik (schriftlich für alle) und am 21. Mai ein weiteres schriftliches Fach für alle. Nach den Pfingstferien folgen dann noch zwei mündliche Prüfungen (Kolloquien) à 30 Minuten. Der offizielle Entlassungstermin für die Abiturienten ist der 16. Juli.