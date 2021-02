Die KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung ist seit 1981 in Buchloe tätig. Einige Themen sind seit 40 Jahren aktuell, andere haben sich erst entwickelt.

22.02.2021 | Stand: 17:32 Uhr

Trennungsprobleme, Mobbing in Sozialen Netzwerken oder in der Schule, Fragen zur Einschulung, Geschwisterrivalität oder Reibereien in der Pubertät. Die Themen und eventuell auch Probleme, mit denen sich Familien auseinandersetzen (müssen), sind vielfältig. Nicht immer geht das ohne Hilfe von außen. Eine wichtige Anlaufstation ist in solchen Fällen seit 40 Jahren die KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung in Buchloe als Außenstelle der KJF Erziehungsberatung in Kaufbeuren.