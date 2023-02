Wer hat die größte Luffa? Eine Gurke wird zum Hit

Aus der Luffa-Gurke können Spülschwämme hergestellt werden. Der Kreis Landsberg macht zu dem eher exotischen Gemüse einen Wettbewerb – eine Weltpremiere.

27.02.2023 | Stand: 05:40 Uhr

Der Landkreis Landsberg ruft zum weltweit ersten Luffa-Wettbewerb aus. Aus den sogenannten Luffa-Gurken lassen sich im Alltag nützliche Schwämme anfertigen. Angesprochen sind also alle Gärtnerinnen und Gärtner und auch die, die es werden wollen.

Luffa-Bauer am Bodensee

Miriam Anton, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik im Landratsamt und Teil der Jury, sagt: „Im vergangenen September hatte ich die Gelegenheit, zwei Luffa-Anbauer am Bodensee zu besuchen. Was ungewöhnlich ist, denn normalerweise wächst die Luffa in Asien oder südlichen Ländern wie Spanien und Tunesien. Ich war fasziniert davon, dass man sich selbst einen Schwamm anbauen kann. So entstand die Idee zu einem Luffa-Wettbewerb.“

Schälen, reinigen, schneiden - fertig

Luffa-Gurken wachsen ähnlich wie andere Gurken am Strauch. Sind sie reif, bilden sie im Inneren ein schwammartiges, hartes Gewebe aus. Nur noch schälen, reinigen und in Stücke schneiden: Fertig ist der Luffaschwamm. Die umweltfreundliche Alternative zum herkömmlichen Spülschwamm trocknet durch seine grobporige Struktur besonders schnell und ist damit hygienischer. Zudem lässt sich der Schwamm bei 60 Grad waschen und hält bis zu einem Jahr. Danach lässt er sich im Kompost entsorgen.

Natur statt Mikroplastik

Das Projekt steht neben der Freude am Gärtnern für nachhaltigen Konsum und Vermeidung von Mikroplastik im Wasser. Denn gewöhnliche Spülschwämme geben Mikroplastik ins Wasser ab und können nicht recycelt werden. Mehr als 41 Millionen werden jährlich in Deutschland verbraucht. Für den Luffa-Wettbewerb kann sich jeder und jede per E-Mail unter Miriam.Anton@LRA-LL.bayern.de oder Susann-Kathrin.Huttenloher@lra-ll.bayern.de anmelden und bekommt kostenfrei Luffa-Samen zugeschickt – sofern noch welche vorrätig sind.

Wettbewerb stertet jetzt

Los geht es am Dienstag, 28. Februar, ab 19 Uhr mit einem Online-Seminar mit Luffa-Experte Nick Heinzerling. Den Zugang erhalten Teilnehmer und Teilnehmerinnen per E-Mail. Wer keine Zeit hat, kann die Tipps anschließend auf der Internetseite des Landratsamts nachlesen. Das Vorziehen beginnt Ende Februar beziehungsweise Anfang März. Der Freiland-Anbau startet nach den Eisheiligen. Für Späteinsteigende gibt es die Möglichkeit, Jungpflanzen am „Earth Day“, 22. April, im Steinzeitdorf Pestenacker zu erhalten. Am besten gedeiht die Luffa in einem Gewächshaus, alternativ auch an einem sonnigen, geschützten Ort, wie der Terrasse oder dem Balkon. Im Sommer werden einzelne Anbauerinnen und Anbauer besucht und ihre Pflanzfortschritte auf den sozialen Medien des Landratsamts dokumentiert.

Erste Teilnehmer stehen fest

Bisher haben sich der Bund Naturschutz, der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege mit seinen Jugendgruppen, die Gärtnerei Sonnenwurzel und auch viele Privatleute qualifiziert. Voraussichtlich Ende September werden alle Teilnehmenden dazu aufgefordert, ein Foto plus die Größe ihrer Wettbewerbs-Gurke zu schicken. Die Ernte und Ermittlung der Siegerpflanze stehen im Oktober an. Diese werden von Rainer Mahl, Susann-Kathrin Huttenloher und Miriam Anton gekürt. Die drei besten werden dann vor Ort nachgemessen – fairerweise am selben Tag, damit kein Zuwachs-Vorteil besteht. Welche Luffa gibt die meisten Schwämme her, lautet das Kriterium. Anbauende mit den größten Luffas gewinnen Preise und erhalten eine Urkunde.