Ein Leben für den Fußball

Werner Menner aus Lamerdingen ist mit 57 Jahren plötzlich gestorben.

29.05.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Ein Leben lang war Werner Menner der Gemeinde und dem FSV Lamerdingen verbunden. Der 57-Jährige gehörte gleichsam zum Inventar des Fußballsportvereins, da der sportbegeisterte Menner bereits als Kind dem Fußballverein beitrat und alle möglichen Funktionen innehatte. Nun ist Menner unerwartet mit nur 57 Jahren gestorben.

Menner wurde am 19. Januar 1964 in Schwabmünchen geboren und war nicht nur sportlich, sondern auch beruflich der Region verbunden. So arbeitete der Drucker über 20 Jahre für den Verlag Obermayer in Buchloe und danach bis zuletzt für eine Druckerei in Landsberg am Lech. Neben seinem Berufsleben blieb der humorvolle Menner jedoch dem FSV immer verbunden, denn er spielte von den Jugendmannschaften bis zu den Alten Herren in allen Teams und war auch als Spielleiter des zeitweiligen Bezirksligisten tätig. Zudem schrieb Menner die Berichte über den FSV für die Buchloer Zeitung.

Ehrungen für Werner Menner

Seine Treue wurde auch gewürdigt, denn sowohl der Verlag Obermayer als auch der Bayerische Fußballverband zeichneten Menner für seine langjährigen Dienste aus.

Die Angehörigen und seine „Fußball-Familie“ trauern um Menner, der am 14. Mai 2021 unerwartet gestorben ist. Seine Beisetzung fand bereits statt.