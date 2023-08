Wertstoffhof Buchloe: Öffnungszeiten, Anfahrt, Gartenabfall und Service

Alle Infos zum Wertstoffhof Buchloe: Wann sind die Öffnungszeiten, wie ist die Anfahrt? Was ist mit Gartenabfällen und Service?

13.08.2023 | Stand: 15:26 Uhr

Der Wertstoffhof Buchloe liegt im Ostallgäuer Norden und bietet neben der Abgabe von Wertstoffen auch die Möglichkeit, Gartenabfall zu entsorgen. Es gibt aber ein paar Dinge zu beachten, damit alles reibungslos vonstatten geht.

Wie sind die Öffnungszeiten vom Wertstoffhof Buchloe?

Dienstag und Mittwoch: 9 Uhr bis 12 Uhr sowie von 13 Uhr bis 18 Uhr

9 Uhr bis 12 Uhr sowie von 13 Uhr bis 18 Uhr Freitag: 13 Uhr bis 18 Uhr

13 Uhr bis 18 Uhr Samstag: 9 Uhr bis 15 Uhr

Wichtig: Der Wertstoffhof Buchloe steht nur Bewohnern des Landkreises Ostallgäu zur Verfügung. Die Verantwortlichen raten, die Öffnungszeiten am Dienstag und Mittwoch wahrzunehmen, denn gewöhnlich ist Freitag und Samstag das Aufkommen der Besucher recht hoch.

Wie ist die Anfahrt zum Wertstoffhof Buchloe?

Für Buchloer Bürger dürfte die Anfahrt in den Norden der Stadt unproblematisch sein: Entweder nimmt man die Rudolf-Diesel-Straße (Umgehungsstraße) vom Süden bis zum Fussballstadion des FC Buchloe. Dort nimmt man die erste Kreisverkehrsausfahrt, oder man fährt durch die Stadt über die Bahnhofstraße und Alexander-Moksel-Straße, bis diese in die Eschenlohstraße übergeht. Am Ende vor dem Kreisverkehr befindet sich linker Hand der Wertstoffhof Buchloe.

Für andere Ostallgäuer Bürger ist es am besten, die Autobahnausfahrt Buchloe Ost zu nehmen und der Landsberger Straße bis zur roten Stadtpfarrkirche zu folgen. Dann rechts abbiegen auf die Augsburger Straße und bis zum Kreisverkehr dem Straßenverlauf folgen. Im Kreisverkehr wird die dritte Ausfahrt genommen und am nächsten Kreisverkehr ebenfalls die dritte Ausfahrt. Rechter Hand befindet sich dann der Wertstoffhof Buchloe.

Zu beachten ist: Es gibt eine gesonderte Einfahrt und Ausfahrt auf das Gelände.

Kann ich meinen Gartenabfall auch beim Wertstoffhof Buchloe abgeben?

Ja, man kann seinen Gartenabfall beim Wertstoffhof Buchloe abgeben. Allerdings ist das ein gesonderter Bereich im hinteren Teil des Geländes vom Wertstoffhof Buchloe. Bis zu einem Kubikmeter Gartenabfall kann man kostenlos anliefern. Jeder weitere kostet sieben Euro. Folgende Öffnungszeiten gelten (variieren im Herbst, Winter und Frühling):

Dienstag, Mittwoch: 9 bis 12 & 13 bis 18 Uhr

9 bis 12 & 13 bis 18 Uhr Freitag: 13 Uhr bis 18 Uhr

13 Uhr bis 18 Uhr Samstag: 9 Uhr bis 15 Uhr

Für das Schneiden von Hecken, Büschen und Bäumen gilt jedoch eine Schonzeit von Anfang März bis Ende September.

Der Wertstoffhof Buchloe nimmt auch Gartenabfall entgegen. Bild: IMAGO/Zoonar.com/Volker Rauch (Symbolbild)

Welchen Service bietet der Wertstoff Buchloe?