Seniorin wird Fahrrad gestohlen während sie betet

Ein unbekannter Täter hat einer Seniorin das Fahrrad gestohlen während diese in einer Kappelle in Westendorf betete.

24.07.2023 | Stand: 16:02 Uhr

Eine 82-Jährige Seniorin fuhr am Sonntagabend mit dem Rad zur Antoniuskapelle in Westendorf bei Kaufbeuren Sie stellte ihr Rad an der Kapelle ab ohne es abzusperren und ging hinein, um zu beten.

Nach nur einer Viertelstunde kam sie wieder heraus, doch das Fahrrad war weg.

Der Diebstahl ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Das Fahrrad ist ein lila-violettes Damenrad der Marke Winora. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Buchloe, Tel. 08241/96900 oder per Mail unter pp-sws.buchloe.pi@polizei.bayern.de.

