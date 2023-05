Ein betrunkener Autofahrer flüchtet bei Westendorf und baut einen Unfall

Ein 24-Jähriger flüchtet bei Westendorf vor einer Polizeikontrolle. Als die Beamten ihn verfolgen, schleudert er mit mehr als zwei Promille in eine Hecke.

22.05.2023 | Stand: 12:25 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Samstag wollten Polizisten in Gutenberg bei Westendorf ( Ostallgäu) ein Auto anhalten. Als der 24-jährige Fahrer die Polizeistreife sah, beschleunigte er jedoch stark. Daraufhin verfolgten die Beamten den 24-Jährigen bis nach Dösingen. In der Ortsstraße fuhr der junge Mann mit mehr als 80 km/h, verlor die Kontrolle und schleuderte in eine Hecke.

Dösingen: Polizei kassiert vor Ort den Führerschein

Ein Alkoholtest der Polizei zeigte, dass der Fahrer mehr als zwei Promille hatte. Die Polizisten nahmen dem 24-Jährigen noch vor Ort den Führerschein ab. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Nun droht ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und eines verbotenen Autorennens.

Weitere Nachrichten aus Buchloe lesen Sie wie immer hier.