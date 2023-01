Unbekannter verliert bei Westendorf Christbaum auf der Straße

In Westendorf bei Buchloe hat ein Unbekannter seinen Christbaum auf der Straße verloren.

05.01.2023 | Stand: 12:44 Uhr

In Westendorf bei Buchloe (Kreis Ostallgäu) hat ein Unbekannter am Mittwoch seinen Christbaum auf der Straße verloren. Das berichtet die Polizei. Ein Autofahrer hat den Christbaum am Abend auf der Straße zwischen Linden und Dösingen frontal erfasst, wodurch ein Schaden von 1500 Euro entstand. In der Dunkelheit hatte er den Baum auf der Straße nicht gesehen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Christbaum entsorgt werden sollte und dabei vom Auto oder dem Anhänger fiel. Hinweise zum Besitzer des verlorenen Baumes nimmt die Polizei Buchloe unter der Telefonnummer 08241/9690-0 oder per Mail unter pp-sws.buchloe.pi@polizei.bayern.de entgegen.

