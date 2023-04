Wetter macht Kids Day in Buchloe einen Strich durch die Rechnung

Geplante Attraktionen fallen dem Sturm zum Opfer. Junge Verkäuferinnen und Verkäufer trotzen beim Buchloer Kids Day dennoch dem stürmischen Wetter.

02.04.2023 | Stand: 20:00 Uhr

Zum „Kids Day“ hatte die Ferienfreizeit Buchloe in Kooperation mit dem Textilhaus Stammel am Samstag eingeladen. Bereits in den vergangenen Jahren war die Veranstaltung stets auf großes Interesse gestoßen – und auch für dieses Mal war einiges geplant gewesen. Doch leider spielte das Wetter nicht wie gewünscht mit.

Keine Hüpfburg, kein Fußball-Darts

Aufgrund des heftigen Windes mussten geplante Attraktionen wie eine Hüpfburg und das Fußball-Darts ausfallen. Auch die musikalische Begleitung durch die Jugendkapelle fiel aus.

Trotzdem war noch einiges geboten: Die Feuerwehr Buchloe zeigte sich wetterfest und hatte drei ihrer Fahrzeuge auf dem Bahnhofsplatz aufgebaut. Insbesondere die Kinder waren neugierig darauf, was sich hinter den vielen Klappen und Türen der Einsatzfahrzeuge verbarg. Die Feuerwehrler zeigte auch, wie sich ein Feuerwehrmann komplett mit Atemschutz und allem was dazu gehört, ausrüstet.

Flohmarkt findet statt

Auch ein Flohmarkt fand wieder statt. Dabei boten die Mädchen und Buben ihr nicht mehr benötigtes Spielzeug ebenso an wie Bücher und Kuscheltiere. Die jungen Verkäufer und Verkäuferinnen hatten ihre Stände in einem großen Zelt neben dem Eingang und unter den Arkaden des Textilhauses aufgebaut.

Auch für kulinarische Genüsse war gesorgt. Als besonderes Schmankerl gab es kostenloses, frisches Popcorn direkt aus der Maschine. Der kleine Hunger konnte zudem mit Crêpes und Würsteln gestillt werden.