Wie Bäche und Flüsse erhalten werden können - Beispiel Hochwasserschutz Jengen

Der Gewässernachbarschaftstag setzt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auseinander und geht der Frage nach, was vor Ort geschehen sollte. Die Gemeinde Jengen ist da ein gutes Beispiel.

06.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Nach einer dreijährigen, coronabedingten Pause fand nun wieder der Gewässernachbarschaftstag statt, der sich mit den kleineren Gewässern in den Gemeinden befasst. In Jengen schauten sich die Beteiligten ein besonderes Projekt an.

Gefahren Hochwasser und Niedrigwasser

Im Zentrum der Veranstaltung stand die Frage, was sich vor Ort tun lässt, damit wichtige Lebensadern auch angesichts des Klimawandels erhalten werden können. Denn Bäche und Flüsse müssten einerseits mit größeren Hochwässern und andererseits mit längeren Niedrigwasserperioden zurechtkommen. Gegen Hochwasser schützen sich die Gemeinden unter anderem mit kommunalen Hochwasserrückhaltebecken, und der Staat errichtet große Wasserspeicher und Talsperren, wie dem Grüntensee und der Ofenwaldsperre. Neben solchen großen Bauprojekten sind es aber insbesondere die kleineren Maßnahmen, die in Summe einen wichtigen Beitrag gegen die Folgen des Klimawandels leisten.

Entsiegelung der Siedlungen

Eine Maßnahme ist die Entsiegelung mit dem Ziel, das Wasser direkt an Ort und Stelle zu versickern und zwischenzuspeichern. Die Siedlungen nehmen das Wasser dann wie ein Schwamm auf und geben es anschließend verzögert wieder ab, weshalb sich der Begriff „Schwammstadt“ als wirksames Mittel gegen stärkere Regenereignisse und zunehmende Hitzeperioden etabliert hat.

Landwirtschaft gefordert

Außerhalb von Siedlungen kann durch eine angepasste Landwirtschaft ein Beitrag zum Wasserrückhalt in der Fläche geleistet werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig werden hierdurch die wertvollen Ackerböden vor Erosionen durch Niederschläge geschützt. Maßnahmen im und am Gewässer, wie Gewässerrenaturierungen und Bepflanzung von Gewässerläufen, schaffen Rückzugsorte und vermindern dadurch den Anstieg der Wassertemperaturen.

Vorreiterrolle Zweckverband Gennach-Hühnerbach

Eine Vorreiterrolle in Bayern in Sachen Hochwasserschutz hat der Zweckverband Hochwasserschutz Gennach-Hühnerbach übernommen. Hier wurden die Siedlungen an den kleinen Gewässern Gennach und Hühnerbach in einem Gemeinschaftsprojekt vor größeren Hochwässern geschützt. Das letzte der zehn errichteten Hochwasserrückhaltebecken wurde im Rahmen des Nachbarschaftstages in Eurishofen besichtigt. Nicht nur beim Hochwasserschutz hat sich das Becken bewährt, durch die jeweils 600 Meter lange Renaturierung von Gennach und Hühnerbach hat sich sogar ein kleines Naherholungsgebiet etabliert.

„Bis von Kaufbeuren her kommen die Menschen, um sich hier an den naturnahen Gewässern zu erholen“, berichtete Jengens Bürgermeister Ralf Neuner. Dadurch, dass den kleinen Bächen wieder Platz gegeben wurde, könnten diese sich selbst entwickeln und es entstehe auf natürliche Weise ein ausreichend breiter Ufer- und Auenstreifen, der die Gewässer beschattet und bei Hitzeperioden vor Erwärmung schützt.