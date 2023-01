Wie Buchloe klimaneutral werden will

Der Stadtrat verabschiedet ein energiepolitisches Arbeitsprogramm. Wo Buchloe steht und was noch zu tun ist. Was es mit dem European Energy Award (EEA) auf sich hat.

11.01.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Buchloe macht sich auf den Weg, klimaneutral zu werden. Das wurde in der ersten Stadtratssitzung des neuen Jahres deutlich. Bei lediglich einer Gegenstimme (Wolfgang Dröse, AfD) beschloss das Gremium, in den nächsten eineinhalb Jahren ein energiepolitisches Arbeitsprogramm umzusetzen. Das Programm mit diversen Einzelmaßnahmen wurde seit Sommer 2021 vom Buchloer Energieteam in acht Sitzungen erarbeitet.

