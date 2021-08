Wie Buchloer Schulen die Coronazeit gemeistert haben

Gute technische Ausstattung hat das Buchloer Gymnasium durch die Herausforderungen der Pandemie gebracht. Auch die Realschule profitiert von Kooperationen.

25.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Zahlreiche Schulen kämpfen bis heute mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie. Dass das Gymnasium Buchloe diese Extremsituation nahezu problemlos gemeistert hat, ist laut Schulleiterin Dr. Angela Bogner „in erster Linie der sehr guten technischen Ausstattung unseres Hauses zu verdanken“.

Schnelle Umstellung ist geglückt

Auch Online-Tools, die das Ministerium bereit gestellt hat, sorgten dafür, dass der Unterricht zügig digital fortgeführt werden konnte, sind sich Bogner und Realschuldirektorin Lucia Wind einig. „So konnten wir schnell auf Distanzunterricht umstellen. Etliche Schülerinnen und Schüler wurden außerdem durch Sachspenden und Leihgeräte unterstützt“, sagt Wind.

Gerade in einer Zeit, in der Klassenfahrten, Wandertage und Exkursionen beinahe gänzlich ausfielen, freuten sich die beiden Schulleiterinnen über das fortwährende Engagement und die Unterstützung externer Unternehmen. „Schulpartnerschaften sind wichtig. Sie helfen uns, den Blick über den Tellerrand hinaus zu schärfen, denn nur im Miteinander kann Schule optimal funktionieren“, betont Bogner. „Schulpartner bringen die Lebenspraxis in die Schule und können uns organisatorisch wie logistisch bei Projekten zur Seite stehen“, ergänzt Wind. Darüber hinaus legte die Realschule vergangenes Schuljahr großen Wert auf das Fortbestehen der Berufsberatungs- und Berufsorientierungsangebote. „Zusammen mit Betrieben aus der Region haben wir einen digitalen Ausbildungsgipfel umgesetzt. Wir waren sehr dankbar, dass so viele Firmen unsere Schülerinnen und Schüler auf diesem Weg unterstützt haben“, sagt Wind.

Mit dem Mountainbike über die Alpen

Von der Schulpartnerschaft mit der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren profitierte heuer insbesondere die Q11 des Gymnasiums im P-Seminar „Transalp“, die Mitte Juli eine einwöchige Mountainbike-Tour von Füssen an den Gardasee unternommen haben (wir berichteten). Durch die Spende in Höhe von 1000 Euro konnten unter anderem funktionale Sporttrikots finanziert werden. Trotz durchwachsener Wetterverhältnisse und kleinerer Stürze erreichte die Gruppe nach rund 350 Fahrtkilometern ihr Ziel. „Die Unterstützung unseres Schulpartners hat die Durchführung der Tour sehr erleichtert“, resümiert Seminarteilnehmer Tobias Schäffer.

Unsicherer Blick in die Zukunft

Für das Schuljahr 2021/22 fallen beiden Schulleiterinnen genaue Prognosen zum Ablauf schwer. Wind würde gerne neben dem „Kerngeschäft Unterricht“ die Aktionen aus vergangenen Jahren wieder aufleben lassen. Angela Bogner liegen für den Herbst vor allem zwei Wünsche am Herzen: „An erster Stelle steht, dass der Präsenzunterricht fortgeführt und ein geregelter Schulbetrieb aufgenommen werden kann. Außerdem sind wir optimistisch, dass der geplante Poetry Slam im Rahmen des verschobenen Allgäuer Literaturfestivals nun am 22. September bei uns stattfinden kann.“ Zu Gast ist der Bremer Schriftsteller und Slam-Poet Bas Böttcher, der zu den Mitbegründern der deutschsprachigen Spoken-Word-Szene zählt. Eintrittskarten für den Slam „Die verkuppelten Worte“ sind am Gymnasium Buchloe erhältlich.

