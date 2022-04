Inzwischen sind mehr als 120 Menschen aus der Ukraine in Buchloe und den umliegenden Gemeinden angekommen. So will die Politik die Gastfamilien entlasten.

06.04.2022 | Stand: 18:16 Uhr

Wenn es um die Frage geht, wo die geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Buchloe am besten untergebracht werden, laufen bei Beate Hilbig die Fäden zusammen.