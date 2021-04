Vor der Ankunft Kneipps war Bad Wörishofen ein kleines Dorf. Seither haben dort viele Menschen aus dem Ausland eine Heimat gefunden – und Spuren hinterlassen.

Von Helmut Bader

14.04.2021 | Stand: 06:00 Uhr

War die Bad Wörishofen noch vor rund 150 Jahren ein kleines Bauerndorf, so ist es heute eine international vielfältige Kurstadt. Als zu Zeiten von Pfarrer Sebastian Kneipp meist hochrangige Gäste aus dem Ausland in das Dorf strömten und die Infrastruktur danach in kurzer Zeit umgekrempelt wurde, erregte das natürlich großes Aufsehen und führte auch zu unterschiedlichen Diskussionen.