Wie startet man glücklich ins neue Jahr? Expertin aus dem Allgäu gibt Tipps

Die Chefärztin der neuen Heiligenfeld Klinik in Bad Wörishofen erklärt, wie man seinen „Glücksmuskel“ trainiert und warum die kleinen Dinge so wichtig sind.

Von Kathrin Elsner

03.01.2023 | Stand: 12:30 Uhr

„Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass ich alles, was ich so klug daherrede, auch für mich anwenden kann“, sagt Nelly Orlandini-Hagenhoff und lacht. Die Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Chefärztin der neuen Heiligenfeld Klinik in Bad Wörishofen verrät unserer Redaktion, warum gute Vorsätze zum Jahreswechsel meist nicht lange halten und wie man es schafft, das neue Jahr positiv zu gestalten.

