Wie wird Buchloe klimafreundlicher? Ideen der Bürger und Bürgerinnen sind gefragt

Im Januar hat der Buchloer Stadtrat ein energiepolitisches Arbeitsprogramm verabschiedet. Bei einem Workshop sind jetzt die Ideen der Bürger gefragt.

02.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der Buchloer Stadtrat hat Mitte Januar beschlossen, in den nächsten eineinhalb Jahren ein energiepolitisches Arbeitsprogramm umzusetzen. Bei einem Workshop am Donnerstag, 9. Februar, soll es nun um die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger zum Klimaschutz gehen. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula der Mittelschule Buchloe.

Buchloe macht beim European Energy Award mit

Die Stadt Buchloe beteiligt sich am European Energy Award (EEA). Dies ist ein Zertifizierungsprozess für kommunale Energie- und Klimaschutzpolitik, der noch bis zum Sommer 2024 läuft. Neben einer Ist-Analyse werden Maßnahmen erarbeitet, umgesetzt und kontrolliert, ob die Ziele erreicht werden. Dieses Programm hat das Energieteam der Stadt zusammen mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza) erarbeitet.

Es geht unter anderem darum, erneuerbare Energien auszubauen, ein Klimaschutzkonzept zu entwickeln, den Radverkehr attraktiver zu machen und mehr Infoveranstaltungen anzubieten.