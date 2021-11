Wie zwei Ostallgäuer eher zufällig zu einer Gänsschar kamen

Andrea und Ulrich Völk aus dem Buchloer Stadtteil Honsolgen sind seit diesem Jahr Geflügelzüchter. Geplant war das nicht. Nun wird es für ihre Gänse aber ernst.

27.11.2021 | Stand: 16:58 Uhr

Die weißen Flocken fallen, der kalte Schnee knirscht unter den Schuhen und an den Weihnachtsmärkten feiern die Leute ausgelassen mit Punsch und Glühwein. So stellt man sich die Weihnachtszeit vor. Und obwohl heuer wegen Corona wieder vieles anders ist, bringt sich die Gennachstadt auch dieses Jahr auf verschiedenste Weisen in Weihnachtsstimmung. In dieser Serie beleuchten wir, wie und wo sich die Buchloerinnen und Buchloer auf das Fest vorbereiten. Heute geht es um die Weihnachtsgänse von Andrea und Ulrich Völk in Honsolgen.