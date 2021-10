Herbstmarkt am Sonntag, 17. Oktober, in verkleinerter Form entlang der Neuen Mitte. Auch die Geschäfte in Buchloes Innenstadt haben geöffnet.

06.10.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Es rührt sich wieder etwas in Buchloe: Am Sonntag, 17. Oktober, findet der Kirchweihmarkt statt. Neu ist, dass die Fieranten dieses Mal ihre Waren entlang der Neuen Mitte präsentieren. Die Anordnung der Marktstände ist den Einschränkungen durch die Pandemie geschuldet. Deshalb werden deutlich weniger Marktleute in Buchloe ihre Stände aufbauen.