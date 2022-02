Buchloer Stadträte kritisieren erneute Fällaktionen im Gewerbegebiet. Wie sich ein Unternehmen rechtfertigt.

17.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Baumbestand im Stadtgebiet und in den Ortsteilen liegt den Buchloer Stadträten sehr am Herzen. Doch nicht bei allen Projektträgern hat sich dies schon herumgesprochen. Gerade in den vergangenen Wochen wurden im Gewerbegebiet an der Rudolf-Diesel-Straße mehrere Bäume und Sträucher gefällt, was so manche Stadträtin in Rage bringt.