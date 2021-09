Wieder zwei Abgeordnete aus dem Wahlkreis Ostallgäu in Berlin

Neben Stephan Stracke (CSU) schafft es über die Liste auch Susanne Ferschl (Linke) erneut ins Parlament. In Buchloe legt die SPD bei den Zweitstimmen stark zu.

27.09.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Mit zwei Abgeordneten ist der Wahlkreis Ostallgäu 257 auch im neuen Bundestag vertreten: Der Kaufbeurer Stephan Stracke holte für die CSU mit 38,8 Prozent das Direktmandat (Liste: 31,7 %), Susanne Ferschl (3,4 %) zieht für die Linken in den Bundestag ein. Ferschl profitiert davon, dass ihre Partei drei Direktmandate in Deutschland gewann. Damit umgeht die Linke die Fünf-Prozent-Hürde, die sie bundesweit nicht geschafft hat. Wahlgewinner und -verlierer gibt es auch auf kommunaler Ebene. Das zeigt ein Blick auf die Wahlergebnisse.

Gewinner und Verlierer in der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe

So holte innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buchloe der bisherige und neue CSU-Abgeordnete Stephan Stracke in Lamerdingen mit 42,3 Prozent (Liste: 35,7 %) die meisten Stimmen; am schwächsten schnitt er in der Stadt Buchloe ab (37,3 %). Seine Partei kam dort lediglich auf 30,4 %. In der Gennachstadt hatte hingegen die SPD bei den Zweitstimmen den größten Zuwachs im gesamten Landkreis Ostallgäu (plus 3,2 Prozentpunkte) zu verzeichnen. Die Genossen holten in Buchloe 18,0 % der Stimmen. Am schwächsten schnitten sie VG-weit in Lamerdingen ab (12,9 %). Auch die Grünen waren in Buchloe besonders stark: Daniel Pflügl holte 16,2 %, seine Partei 16,1 %. Damit ließ Buchloe die traditionelle Grünen-Hochburg Waal knapp hinter sich. Dort votierten 15,8 % für Pflügl, 15,1 % für die Grünen. Die AfD verzeichnete in Waal ihre stärksten Zweitstimmen-Verluste im gesamten Ostallgäu (minus 3,7 Prozentpunkte) und kam nur noch auf 5,5 %.

Starkes FDP-Resultat in Jengen

Besonders stark war die FDP in Jengen. Dort holten sie mit 8,8 % für den Kandidaten Kai Fackler das beste Erststimmen-Ergebnis im Ostallgäu, bei den Zweitstimmen kam die FDP in Jengen auf 11,8 %. Bleiben noch die Freien Wähler: Mariana Braunmüller gewann VG-weit die meisten Stimmen in Lamerdingen mit 10,2 % (Liste: 11,1 %), in Buchloe kam sie lediglich auf 7,0 % (Liste: 6,4 %). Die höchste Wahlbeteiligung hatte innerhalb der