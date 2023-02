Wiedergeltinger Dorfladen soll auch sonn- und feiertags öffnen

Der SB-Laden „Reinspaziert“ erfährt in Wiedergeltingen viel Zuspruch. Nun will der Betreiber jeden Tag öffnen. Was die Gemeinderäte davon halten.

Von Regine Hildebrandt

07.02.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Geraume Zeit mussten die Wiedergeltinger ohne einen Dorfladen auskommen, wie es ihn viele Jahre in der Ortsmitte gegeben hat. Schön war das nicht und so setzte sich unter anderem, angestoßen durch Bürgermeister und Gemeinderat, die Arbeitsgruppe Nahversorgung in Bewegung, um Abhilfe zu schaffen und mögliche Verbesserungen für Wiedergeltingen zu suchen.

