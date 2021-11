Der Mann meldete den Unfall der Versicherung, doch die braucht eine Bestätigung der Polizei oder des Jägers. Die hatte der 26-Jährige nicht. Das droht ihm nun.

30.11.2021 | Stand: 14:09 Uhr

Erst nachdem ihn die Versicherung darauf hingewiesen hat, dass er zur Abrechnung eines Wildunfalles die Bestätigung der Polizei oder des Jagdpächters brauche, meldete ein 26-Jähriger am Montag einen Wildunfall, der sich bereits am Freitag ereignet hatte.

26-Jähriger fährt bei Buchloe Reh an, verständigt aber weder Polizei noch Jagdpächter

Der Mann hatte bei Buchloe ein Reh angefahren, welches nach dem Zusammenstoß weitergelaufen war. Das Bayerische Jagdgesetz schreibt vor, dass Fahrzeugführer, die Schalenwild (u.a. Rehe und Wildschweine) durch An- oder Überfahren verletzen oder töten, dies unverzüglich dem Revierinhaber oder der Polizei mitteilen müssen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Dies kann am einfachsten telefonisch über den Polizeinotruf 110 erfolgen.

Sinn und Zweck dieser Vorschrift ist, dass der Revierinhaber schnellstmöglich das getötete Tier verwerten oder das verletzte Tier suchen und von den Leiden erlösen kann.

Der Verstoß wird als Ordnungswidrigkeit dem Landratsamt zur Ahndung vorgelegt, das eine Geldbuße bis zu 1000 Euro festsetzen kann.

