Alle Rotorblätter der Fuchstaler Windkraftanlage beschädigt

Zuerst es eins, dann zwei, nun alle neun. Im Fuchstal müssen die neuen Rotorblätter ausgetauscht oder repariert werden. Auch die sechs, die schon montiert sind.

11.10.2023 | Stand: 05:25 Uhr

Einen Stillstand erlebten die Beobachterinnen und Beobachter zuletzt beim Bau der neuen drei Windkraftanlagen im Fuchstaler Gemeindewald. Denn weder ging die erste Anlage wie angekündigt im September in Betrieb noch wurden an der dritten die Flügel an dem bereits aufgestellten Turm wie geplant aufgehängt.

