Windräder in Fuchstal werden um 400.000 Euro teurer

Die drei neuen Windkraftanlagen in Fuchstal kosten 400.000 Euro mehr. Dafür soll die Firma Hirschvogel in Denklingen profitieren.

18.12.2022 | Stand: 17:42 Uhr

Fuchstal Um 400.000 Euro verteuert sich der Bau der drei weiteren Windkraftanlagen in Fuchstal. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.

Strom der Windräder in Fuchstal fließt zum Umspannwerk von Hirschvogel

Der Grund für die gestiegenen Kosten ist, dass man den Strom nicht in Bidingen einspeist, sondern eine Leitung zum Umspannwerk des Hirschvogel-Betriebes in Denklingen legt. Entsprechend erhöht sich die 50-prozentige Beteiligung der Gemeinde von 2,95 Millionen Euro auf 3,2 Millionen Euro. Es sei wichtig, so Bürgermeister Erwin Karg, dass man dem Arbeitgeber vieler Bewohnerinnen und Bewohner bezahlbaren Strom bereitstelle.

Zudem berichtete Karg, dass sich die Gemeinde für die Teilnahme an einem EU-Projekt für alternative Strom-Speichermöglichkeiten beworben habe. Die bisherigen Teilnehmer kämen unter anderem aus Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Österreich, Rumänien und Tschechien. Vertreter der federführenden Stadt aus Ungarn hätten die Fuchstaler Anlage besucht und auf das Programm hingewiesen. Zudem haben Karg und weitere Bürgermeisterkollegen an der Ausstellung der Smart Cities Kommunen im spanischen Barcelona teilgenommen und dort wichtige Kontakte geknüpft.

Biogasanlage wird an neue Vorgaben angepasst

Mit den Änderungen des Flächennutzungs- und des Bebauungsplans wird die Biogasanlage Gröber-Ruf an die geänderten rechtlichen Vorgaben und die Absatzbedingungen auf dem Strom- und Energiemarkt angepasst. Dazu gehören unter anderem ein Absatzbecken, ein Nebengebäude und ein Batteriespeicher. Bürgermeister Karg bezeichnete die Anlage als mustergültig, sauber und aufgeräumt, was auch von Besucherinnen und Besuchern festgestellt werde.

Unverändert bleiben die Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer. Mit 280 Prozent für bebaute, 290 für unbebaute und 350 für Gewerbebetriebe bewege man sich im unteren Drittel der Gemeinden im Landkreis. Im Vergleich ganz vorne sei man jedoch bei der Schlüsselzuweisung, als „finanzschwache“ Kommune erhalte man knapp 1,1 Millionen Euro, gab Karg bekannt.

