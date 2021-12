Wintereinbruch in Buchloe - Spaß auf den Pisten, Frust auf den Straßen

Kinderaugen leuchten, Autofahrer verzweifeln. In der Nacht auf Donnerstag fiel auch in Buchloe fast durchgehend Schnee. Doch nicht alle freuten sich darüber.

09.12.2021 | Stand: 17:27 Uhr

Sie lieferten sich hitzige Schneeballschlachten, bretterten mit dem Schlitten rasant den Abhang hinab und bauten fleißig Schneemänner –

große und kleine Winterbegeisterte tobten sich am Donnerstag in der Gennachstadt aus. Manch einer nutzte den Beginn der kalten Jahreszeit sogar schon zu einem ausgiebigen Ausflug auf den Langlaufskiern. Noch immer bringen die Ausläufer von Tief Harry kalte Luft ins Allgäu.

Tief Harry bringt den Winter ins Allgäu

Perfekte Bedingungen für Wintersportler also. Auf den Straßen in und um Buchloe sorgte der anhaltende Schneefall allerdings weiterhin für Chaos, weswegen die Streifenbeamten alle Hände voll zu tun hatten. Allein am Mittwoch kam es laut Polizeiinspektion Buchloe zu sieben Verkehrsunfällen.

Bei Schneeballschlacht und Schlittenfahrt: Auf den Pisten tobten sich die Kinder aus. Bild: Matthias Kleber

Zu schnell unterwegs: zahlreiche Unfälle in Buchloe

Bei sechs davon waren die Verursacher zu schnell unterwegs auf den spiegelglatten Straßen und konnten daher eine Karambolage nicht mehr verhindern. Doch nicht nur der rutschige Untergrund barg Risiken. Auch von oben drohte Gefahr. So beschädigte ein herabgefallener Ast ein darunter parkendes Auto.

