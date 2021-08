Wird der alte Tunnel in Igling saniert?

Bürger wollen, dass die Fußgängerunterführung von der Bahnhofstraße in Oberigling zum Brandholz saniert wird. Der Gemeinderat fasst aber noch keinen Beschluss.

Die Fußgängerunterführung von der Bahnhofstraße in Oberigling zum Brandholz, einem Wald südlich der Bahnlinie München-Lindau, soll saniert und verkehrssicher werden. Dazu hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die einen entsprechenden Antrag an die Gemeinde stellte.

Laut Iglings Bürgermeister Günter Först ist die Unterführung in einem desolaten Zustand

Dieser wurde im Gemeinderat behandelt. Wie Bürgermeister Günter Först ausführte, befindet sich die Unterführung in einem „desolaten“ Zustand. Tatsächlich ist der Durchgang nur für Fußgänger geeignet. Er ist weniger als zwei Meter hoch, in der Mitte führt eine marode Treppe nach oben zu den Gleisen. Dort stiegen früher Fahrgäste in den Zug Richtung München.

Der Treppenaufgang in der Iglinger Unterführung ist mit einer Metallstange versperrt

Seit 1984 rausche die Bahn nach Auskunft von Gemeinderat Robert Stannecker in Igling nur noch durch, der Treppenaufgang ist jedoch noch erhalten und nur mit einer Metallstange versperrt. Der Durchgang ist muffig und feucht, bei Regen läuft Wasser von den südlichen Grundstücken hinein. Grund dafür ist nach Meinung mancher Iglingerinnen und Iglinger das Drainagesystem des nahen Golfplatzes.

Genutzt wird die Unterführung von Spaziergängerinnen und Spaziergängern, die hier den direkten Zugang von Oberigling ins idyllische Brandholz genießen, und von Bewohnern und Bewohnerinnen der Brandholzsiedlung südlich der Bahnlinie. Es gibt einen schmalen, gekiesten Pfad entlang der Gleise – von diesen jedoch durch ein Bächlein getrennt – in westlicher Richtung zum Brandholzweg. Aktuell hängt dort gleich nach der Unterführung ein maroder Baum über den Weg. Richtung Osten, zum Golfplatz und zum Schloss Igling, gibt es einen Trampelpfad, der offenbar viel genutzt wird. Die nächste Alternative zur Unterführung ist die rund 550 Meter westlich gelegene, neu gebaute Brandholzbrücke, die alle am Verkehr Teilnehmenden benutzen können.

Auch ein Gespräch mit dem südlichen Grundstückseigentümer ist notwendig

Laut Bürgermeister Först gab die Bahn bekannt, dass die Unterführung nur noch acht bis zehn Jahre erhaltenswert sei. Danach drohe der Rückbau. Werde der Durchgang hingegen saniert, müsse mit dem Dienstleister eine Vereinbarung geschlossen werden. Ein weiteres Gespräch sei mit dem südlichen Grundstückseigentümer Dominique Graf von Maldeghem notwendig. Dieser äußert im Gespräch mit unserer Redaktion Bedenken: „Die Bahn würde die Unterführung aus Kostengründen zurückbauen, weil sie nicht den aktuellen Vorschriften entspricht.“

Der Iglinger Gemeinderat fasst noch keinen Beschluss

Für das weitere Vorgehen muss zunächst geklärt werden, ob die Verkehrssicherheit nach aktuellen Vorschriften überhaupt noch wiederhergestellt werden kann und wie viel das die Gemeinde kosten würde. Der Gemeinderat faste noch keinen Beschluss, zur Klärung sollen noch weitere Gespräche geführt werden. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, ungefähre Kosten für die Herstellung der Verkehrssicherheit zu ermitteln.

