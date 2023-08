Wird es in Asylheimen noch enger? In Buchloe besteht Sorge

Der Landkreis Ostallgäu hadert mit der Unterbringung von Geflüchteten. Weil eine Leitlinie ausgesetzt ist, könnten die Unterkünfte voller belegt werden.

26.08.2023 | Stand: 05:02 Uhr

„In Buchloe läuft’s super“, sagt Beate Hilbig vom Freundeskreis Asyl über die beiden Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete in der Stadt. Nun machen sich jedoch Sorgen breit, dass es für die insgesamt etwa 140 Menschen in der Robert-Bosch-Straße und der Löwengrube perspektivisch noch enger werden könnte.

Innenministerium setzt Leitlinie aus - damit könnte es für Geflüchtete enger werden

Eigentlich sah eine Leitlinie des Freistaats in dezentralen Unterkünften für jeden Asylbewerber einen individuellen Wohnbereich von sieben Quadratmetern vor. Aufgrund steigender Flüchtlingszahlen hat das bayerische Innenministerium diese Leitlinie Ende 2022 ausgesetzt – es könnten also mehr Menschen in die Unterkünfte einziehen. Bei Zuweisungen werde das Landratsamt regelmäßig auf die „Möglichkeit der sogenannten Nachverdichtung in bestehenden Unterkünften“ hingewiesen.

Von der Option werde das Landratsamt Gebrauch machen müssen, wenn die Anmietung neuer Gebäude nicht mehr mit den Zuweisungen mithalten könne. „Wir haben das Ziel, unsere Kapazitäten so auszubauen, dass wir die Geflüchteten auch weiterhin bestmöglich unterbringen können. Dazu ist aber dringend ein Rückgang der Zuweisungen notwendig. Außerdem benötigen wir auch weiterhin Angebote von entsprechendem Wohnraum“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker.

Landrätin rechnet damit, dass die Zuweisung von Geflüchteten anhält oder mehr wird

Nach der festgelegten Quote werden auf den Landkreis Ostallgäu 7,5 Prozent der Flüchtlinge des Regierungsbezirks Schwaben verteilt. Aktuell werden dem Landkreis 875 Asylbewerber auf die Quote angerechnet sowie weitere 1735 Flüchtlinge aus der Ukraine. „In den vergangenen acht Wochen wurden dem Landkreis rund 80 Asylbewerber und rund 100 Flüchtlinge aus der Ukraine zugewiesen. Wir rechnen damit, dass die Zuweisungen in dieser Größe anhalten oder sogar noch zunehmen“, teilt Zinnecker mit.

Der Landkreis versuche weiterhin, die Ukrainer in privaten Wohnungen unterzubringen. Daneben werden Gebäude angemietet. Dafür sei etwa das ehemalige Gasthaus „Zur Post“ in Waal angedacht gewesen. Nach Angaben des Landratsamts kläre die potenzielle Vermieterin noch baurechtliche Punkte.

Lesen Sie auch: In der Ukraine haben sie Champions gestählt, jetzt bringen zwei Geflüchtete Buchloern das Boxen bei