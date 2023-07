Wird Honsolgen zur Tempo-30-Zone?

Bei der Bürgerversammlung wird diese Frage kontrovers diskutiert. Daneben interessieren sich die Honsolgener für die neue Kita und die Kulturförderung.

Die interessanteste Frage stellte Bürgermeister Robert Pöschl zum Schluss: „Soll in Honsolgen generell Tempo 30 mit Ausnahme der Kreisstraße gelten?“ Die Meinungen dazu gingen bei der Bürgerversammlung ziemlich auseinander. Etwa 60 Besucherinnen und Besucher aus Honsolgen und Hausen füllten den Saal des Vereinsheims. Zwar war die Mehrheit für eine generelle Geschwindigkeitsreduzierung, aber die daraus folgende Rechts-vor-Links-Regel an allen Einmündungen wurde nicht für sinnvoll erachtet. Zudem hielten sich nur wenige an Tempo 30, wenn es keine Überwachung gebe, hieß es beispielsweise.

Bei "Rechts vor Links" in Honsolgen könnten sich Verkehrsunfälle mehren

Landwirt Gerhard Lang brachte es auf den Punkt: „Wenn ich mit meinem Traktor und Anhänger vor jeder Einmündung abbremsen und dann wieder beschleunigen muss, ist das für die Anwohner auch nicht angenehm.“ Andere Meinungen gingen dahin, dass es bisher kaum Unfälle gegeben habe und „Rechts vor Links“ das Unfallrisiko erhöhe. Pöschl schloss den Meinungsaustausch mit der Bemerkung, dass dieser für die Beratung im Stadtrat hilfreich sei. Es gebe aber keinen konkreten Entscheidungsdruck.

Der Bürgermeister informierte, dass die beiden Orte mit 685 beziehungsweise 125 Einwohnern den kleinsten Anteil an der Gesamtbevölkerung des Stadtgebiets von etwa 14.000 Menschen haben. Bei den Hochwasserschutzmaßnahmen am Schorenbach seien drei Bauabschnitte mit Hochwasserrückhaltebecken, kleinteiligen innerörtlichen Maßnahmen und eine Gewässerrenaturierung vorgesehen. Bis zur Umsetzung können allerdings noch drei Jahre vergehen.

Nicht zuletzt die Sturmnacht vergangene Woche habe gezeigt, dass die Feuerwehren bestmöglich ausgestattet werden müssen. Die Honsolgener Wehr erhalte ein Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug sowie einen Mannschaftstransportwagen. Am Gerätehaus seien bauliche Verbesserungen und ein zweiter Stellplatz vorgesehen.

Bauträger halten sich bei Neubaugebiet West zurück

Weitere Infrastruktur-Projekte seien die Anlage von Gehwegen in der Hausener Straße und St.-Moritz-Straße sowie die Sanierung der Merishausener Straße. Bei der Erweiterung des Neubaugebiets West auf die Ostseite der Kohlstattstraße herrsche derzeit Zurückhaltung bei den Bauträgern. Beim Bolzplatz wurde Boden aufgefüllt – und es sollen neue Tore aufgestellt werden. Pöschl lobte das ehrenamtliche Engagement des Sängerbunds Honsolgen sowie die Renovierung des Morhardt-Kreuzes und weiterer Feldkreuze durch Josef Holik. Auch die Sanierung und der Anbau des Feuerwehrhauses in Hausen wurde in Eigenleistung bewerkstelligt, die Stadt habe nur das Material bezahlt. Dort wurde im Januar auch ein Defibrillator installiert. Das Projekt „Waldverjüngung“ der Jagdgenossenschaft verdiene ebenfalls Anerkennung.

Alle Honsolgener und Hausener rief er zur Beteiligung am Vitalitätscheck auf. Dabei sollen Potenziale für die Innenentwicklung ermittelt werden, etwa für geringfügig bebaute Grundstücke, leer stehende Hofstellen und Wohngebäude oder klassische Baulücken.

Trotz des ausführlichen Berichts hatten die Bürgerinnen und Bürger einige Fragen und Anregungen. Johann Lang wollte wissen, wie es mit dem Ausbau von Radwegen, die teilweise durch Wälder beim Koppenhof führen, stehe. Er sehe eine Asphaltierung kritisch. Dazu sagte Pöschl, dass die Radwege zwischen Landsberg und Buchloe verbessert werden sollen. Es sei aber noch keine Entscheidung gefallen, ob oder welche Wege asphaltiert werden sollen.

Kritik: Warum wird neue Kita in Honsolgen nicht in Holzbauweise errichtet?

Franz Lang bemängelte, dass die neue Kita, die im Neubaugebiet West an der Kohlstattstraße errichtet wird und 2025 in Betrieb gehen soll, in Ziegelbauweise und nicht in klimafreundlicherer Holzbauweise erstellt werde. Pöschl nannte dafür Kostengründe und versicherte, dass das Gebäude nach neuesten energetischen Standards gebaut werde. Auf Frage von Franziska Bißle versicherte der Bürgermeister, dass in der Kita auch Plätze für integrative Kinder samt Fachpersonal eingerichtet werden.

Eine Besucherin regte an, das Waghäusl durch neue Nutzungen zu aktivieren. Jonas Dodel, Vorsitzender der Musikkapelle Honsolgen, stellte die Kriterien für die Kulturförderung der Blaskapellen in Frage. Er sieht darin eine Ungleichbehandlung. Pöschl erklärte, dass hier nicht wie bei Sportvereinen die Anzahl der Mitglieder und Jugendlichen ausschlaggebend sei und die Richtlinien lange vor seiner Amtszeit festgelegt wurden. Er sicherte aber ein gemeinsames Gespräch mit den Vorsitzenden der Musikvereine zu, um eine gerechte Lösung zu finden.

Gerhard Frei bemängelte, dass der Bolzplatz nach Auffüllung noch sehr steinig sei. Außerdem wurden bei der Bürgerversammlung die zu schwache Straßenbeleuchtung und die durch Büsche verdeckte Sicht in der Sinkelstraße angesprochen.

