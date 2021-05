Seit zwei Jahren gibt es in Buchloe den Jugendbeirat. Aber es ist schwierig, engagierte Jugendliche zu finden. Wie unsere Autorin die Situation einschätzt.

24.05.2021 | Stand: 17:50 Uhr

Ende Juni wird in Buchloe der zweite Jugendbeirat gewählt. Für die Premiere 2019 waren jahrelange Vorbereitungen nötig und Hürden zu überwinden. Aber der Einsatz hat sich gelohnt. Seit zwei Jahren haben junge Menschen in Buchloe – viel stärker als vorher – die Chance, die Zukunft der Stadt mitzugestalten. In ein paar Wochen endet die erste Amtsperiode.