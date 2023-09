Wo sind auf einmal die Buchloer Krähen hin?

Hunderte Krähenpaare nisteten heuer in Buchloe, machten Krawall und nervten Anwohner. Nun ist es stiller geworden um die Vögel - zumindest vorübergehend.

06.09.2023 | Stand: 05:02 Uhr

Wo sind denn die Krähen hin? Diese Frage hat sich wohl so manch Buchloer in den vergangenen Tagen beim Spaziergengehen gestellt. Normalerweise sind in den Gebieten An der Halde, An der Allee und an der Justus-von-Liebig-Straße hunderte Saatkrähenpaaren zuhause.

Doch zuletzt schienen viele Nester verwaist, die Tiere ausgeflogen. Anwohner, die wegen der Hinterlassenschaften und des Krähen-Krachs genervt sind, schöpften Hoffnung: Hat der Sturm, der vor Kurzem über das Land gefegt ist, die gefiederten Gesellen etwa vertrieben?

LBV-Experte bremst die Zuversicht der Buchloer

Leo Rasch vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) bremst den Optimismus der Buchloer Krähen-Nachbarn: Das Wegbleiben der Vögel sei ein jahreszeitbedingtes Phänomen, sagt er. Nachdem die Jungtiere nun flügge sind, "fliegen die Vögel raus zu den abgeernteten Feldern und schlagen sich dort den Magen voll." In der ersten Morgendämmerung machen sich die Krähen laut Rasch auf den Weg, suchen nach Futter und kommen erst wieder zurück, wenn es dunkel wird. "Darum nimmt man sie tagsüber weniger wahr als noch vor ein paar Monaten", sagt der LBV-Experte.

Zumindest sei dies im Stadtgebiet der Fall. "Wer aufmerksam durch die Lande streift, der kann die Krähen auf den Feldern entdecken. Sie fliegen bis zu zwölf Kilometer weit." Dabei nächtigen ältere Exemplare auch mal außerhalb der angestammten Schlafplätze, "die Jungtiere kehren abends aber für gewöhnlich wieder zurück", sagt Rasch.

Die Jungtiere sind inzwischen flügge und tagsüber auf der Suche nach Futter. Bild: Maciek - stock.adobe.com (Symbolbild)

Auch die Verantwortlichen des Buchloer Ordnungsamts vermuten, dass es sich derzeit nur um eine vorübergehende Stille handelt. Die Nistzeit sei vorbei, heißt es auf Anfrage, die Vögel suchen tagsüber nach Nahrung. Entgegen mancher Erwartung habe das Unwetter der Population am Wasserturm kaum geschadet.

Zwar hat der massive Hagelsturm vor rund eineinhalb Wochen im Bereich um Augsburg zahlreiche Nistplätze zerstört, viele Tiere verletzt oder sogar getötet, doch in Buchloe haben fast alle Nester überlebt. Damit werden die Vögel wohl weiterhin in der Gennachstadt heimisch sein. "Mit der Koloniebesetzung ist ab Ende Februar zu rechnen", berichet das Bayerische Landesamt für Umwelt. Die Brutzeit der Tiere dauert von März bis Ende April.

Krähen sind tagsüber auf der Suche nach Nahrung - und kehren nachts nach Buchloe zurück

Übrigens haben nicht nur die hiesigen Krähen den Sturm weitestgehend unbeschadet überstanden, sondern auch die Störche an der Polizeiinspektion sowie das Pärchen An der Halde. Zumindest wurden sie in den Tagen nach dem Unwetter wohlauf an ihren Plätzen gesichtet.

1200 Weißstorchen-Brutpaare zählte der LBV heuer in Bayern. Bild: Willi Lenuweit (Archivbild)

Insgesamt hat der LBV heuer mehr als 1200 brütende Weißstorchenpaare in Bayern erfasst. Das ist neuer Rekord. "Im Vorjahr haben wir bereits die Marke von über 1000 Storchenpaaren geknackt. Doch in diesem Jahr wurden so viele brütende Störche in Bayern gezählt wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung der Zahlen im Jahr 1900", heißt es seitens des LBV. Nach dem Tiefststand von 1988, als nur noch 58 bayerische Brutpaare gezählt wurden, steigt die Population seit Anfang des Jahrtausends wieder stetig an.

