In den ehemaligen Bauernhof in der Ascher Dorfmitte sollen elf Wohnungen gebaut werden. Die Erben stellen eine Forderung an den Bauträger. Was geplant ist.

07.07.2021 | Stand: 12:01 Uhr

Positiv aufgenommen wurde von den Fuchstaler Gemeinderäten ein Bauantrag für einen ehemaligen Bauernhof in Asch an der Ecke der Dorfstraße mit der Ascher Bahnhofstraße. In dem großen Einfirsthof schwäbischer Prägung sollen elf Wohneinheiten mit einer durchschnittlichen Größe von 94 Quadratmetern Platz finden. Dafür wählt man einen unüblichen Weg.