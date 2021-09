Künftig gilt Tempo 10 am Wohngebiet "Walkweiher" in Waal

Gemeinderat Waal befürwortet Geschwindigkeitsbeschränkung für den Feldweg westlich der Bebauung. Was die Anwohner zu diesem Antrag veranlasst hat.

24.09.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Viele Zuhörer hatten sich zur ersten Sitzung des Marktgemeinderats Waal nach der Sommerpause eingefunden. Um die interessierten Bürger nicht zu lange warten zu lassen, wurde die Tagesordnung geändert und die für die meisten Besucher relevanten Themen vorgezogen. Mehrere Bewohner des Waaler Wohngebiets „Am Walkweiher“ haben Antrag gestellt, für den angrenzenden Feldweg ein Tempolimit von zehn Stundenkilometern auszuschildern.

Der Feldweg grenzt im Westen direkt an die Grundstücke einiger Anwohner und ist vor allem als Zufahrt zu den dahinter liegenden landwirtschaftlichen Flächen gedacht. Laut den Anwohnern wurde der Weg in den vergangenen Jahren zunehmend auch von Baumaschinen und Kiestransportern befahren – und dies mit zu hoher Geschwindigkeit. Die Straßen im gesamten Wohngebiet sind als Spielstraßen ausgewiesen. Viele Kinder nutzten den Feldweg als Fußweg zum Spielplatz im Norden des Wohngebiets. Die angrenzenden Grundstücke seien angesichts des Schwerverkehrs zudem einer immensen Staubentwicklung ausgesetzt.

Seit Längerem ein Streitpunkt

Bürgermeister Robert Protschka erklärte, dass dieser Weg seit Längerem ein Streitpunkt zwischen den Anliegern und dem betreffenden Betrieb sei. Die sprießende Bepflanzung der angrenzenden Gärten habe die Befahrbarkeit des Feldweges stark eingeschränkt. Daraufhin seien eine erneute Grenzfeststellung und ein intensiver Baumschnitt erfolgt. Da Protschka als Anlieger selbst Betroffener ist, übergab er die Leitung der folgenden Diskussion an seinen Stellvertreter Karl Völk. Rat Manuel Lahner erkundigte sich, ob es denn schon ein Gespräch zwischen den Anwohnern und dem Betrieb gegeben habe. Protschka berichtete von einem Ortstermin mit den Beteiligten.

10 oder 20 Stundenkilometer?

Mehrere Ratsmitglieder vertraten die Meinung, dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf zehn Stundenkilometer sehr weitreichend sei. In einem ähnlichen Fall in der Gemeinde habe man sich auf 20 Stundenkilometer geeinigt. Für Rat Manfred Igel wäre dieses Tempolimit ein Entgegenkommen für beide Seiten. Der Feldweg sei schon vor den Häusern da gewesen. Sein Kollege Dieter Heim wollte wissen, wie die Gemeinde künftig mit ähnlichen Fällen verfahren wolle. Er wisse von drei Beispielen allein in Bronnen. Lahner wies darauf hin, dass die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Feldweg nur schwer zu kontrollieren sei. Protschka hält eine offizielle Begrenzung dagegen für sinnvoll, um sich nicht mehr „im rechtsfreien Raum“ zu bewegen. Der Gemeinderat einigte sich schließlich mehrheitlich darauf, für die Zufahrt zum Waldweiher und zu den landwirtschaftlichen Flächen die Geschwindigkeit auf zehn Stundenkilometer zu begrenzen.