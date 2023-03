Landratsamt sorgt für Frust in Denklingen

Das Landratsamt Landsberg setzt sich über die Entscheidung des Gemeinderats Denklingen hinweg. So sieht es momentan beim Thema Neubau in der Bahnhofstraße aus.

05.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Im Mai 2022 stimmten 753 Denklingerinnen und Denklinger über einen Bebauungsplan ab, der massiven Wohnungsbau in der Bahnhofstraße, Bischof-Müller-Straße, Industriestraße und am Buchweg verhindern sollte. 621 davon stimmten dafür. Angestoßen wurde dieser Bürgerentscheid von einem Bauvorhaben mit 24 Wohnungen in der Bahnhofstraße. Das Landratsamt als zuständige Genehmigungsbehörde hatte die Entscheidung des Denklinger Gemeinderats einkassiert und die Genehmigung für die zwei Häuser erteilt. Nun kochte das Thema im Denklinger Gemeinderat wieder hoch.

