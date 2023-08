Wolfram Ruoff legt sein Mandat im Fuchstaler Gemeinderat nieder

Das Ratsmitglied aus Leeder begründet den Schritt mit gesundheitlicher Belastung. Wiederholt hatte es Streitigkeiten mit Bürgermeister Karg gegeben.

Von Andreas Hoehne

21.08.2023 | Stand: 11:32 Uhr

Einen Schlussstrich gezogen hat Gemeinderatsmitglied Wolfram Ruoff von der Neuen Liste Fuchstal nach den fortdauernden Streitigkeiten, die er mit Bürgermeister Erwin Karg in der Vergangenheit hatte. Am Samstag teilte der 62-jährige Diplom-Ingenieur, Fotograf und Architekt aus Leeder der zuständigen Mitarbeiterin in der Verwaltung seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat und weiteren Gremien aus gesundheitlichen Gründen mit, Karg selbst befindet sich derzeit im Urlaub. Gleichzeitig informierte er auch unsere Redaktion über seinen Schritt.

