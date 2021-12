Leser ärgert sich über ungleiche Benzinkosten der V-Markt Filialen in der Region. Daher kommen die Preisunterschiede.

13.12.2021 | Stand: 05:08 Uhr

Sind die V-Markt Kunden in Buchloe weniger Wert als woanders? Diese Frage wirft ein BZ-Leser in einem Schreiben an unsere Redaktion auf.