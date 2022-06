Zauberer Hardy aus Buchloe: Ein Mutmacher wird ausgezeichnet

Zauberer Hardy alias Erhard Smutny erhält in Augsburg die Bundesverdienstmedaille. Wie er zur Zauberei kam und wie er stotternden Kindern geholfen hat.

Mit großer Freude nahm der ehemalige Buchloer Zauberer Hardy (Erhard Smutny) eine Auszeichnung in Augsburg an: Oberbürgermeisterin Eva Weber überreichte ihm im Goldenen Saal des Rathauses für sein Lebenswerk in Auftrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Bundesweit unterwegs

„Hardy hat über fünf Jahrzehnte lang bundesweit Kindergärten und Grundschulen besucht und unzählige Mädchen und Buben mit seinen Zaubereien glücklich gemacht“, sagte Weber. Darüber hinaus hat er zahlreiche Zauberbücher für Kinder geschrieben und mehrere Zauberkästen entwickelt. „Er war ein Wegbereiter für neue Zauberfans und Zauberlehrlinge.“

Stottern in Buchloe überwunden

Der Magier litt seit seiner Kindheit an einem schweren Sprachfehler und stotterte. Er überwand dies mit seinen Zaubertricks. „Für viele Kinder mit gleichem Handicap wurde er somit zu einem Mutmacher“, zitierte Weber bei der Verleihung aus der Laudatio. Mit zehn Jahren hatte Smutny zu Weihnachten einen Zauberkasten geschenkt bekommen und dadurch seine Freude an der Magie entdeckt. Nach der Schule in Buchloe und Kaufbeuren sowie einer aus gesundheitlichen Gründen abgebrochenen Lehre begann er eine Ausbildung zum Profizauberkünstler bei Henk Vermeyden in Amsterdam und nahm Schauspielunterricht. Seit den 1960er Jahren war der heute 73-Jährige als Zauberkünstler aktiv. Er spezialisierte sich auf das Zaubern für Kinder. Denn durch eine Zufallsvorstellung in seinem eigenen früheren Kindergarten in Buchloe hatte er sein Talent, mit Kindern umzugehen, entdeckt.

