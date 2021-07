Zauberer und Bauchredner bringt Kinderaugen in Buchloe zum Strahlen

Rotary-Club Buchloe organisiert Zaubershow für 100 Kinder der Mittagsbetreuung und des Drachenclubs der Comenius-Grundschule. Wo der Club sonst noch Gutes tut.

30.07.2021 | Stand: 12:05 Uhr

Eine Zaubershow für über 100 Kinder der Mittagsbetreuung und des Drachenclubs der Comenius-Grundschule hat der Rotary-Club Buchloe organisiert. Präsidentin Michaela Schilling hieß den Zauberer und Bauchredner Christopher Michael Kratzer aus Ketterschwang willkommen, ebenso Bürgermeister Robert Pöschl. Letzteren begrüßten die Kinder freudig mit den Worten: „Das ist ja der echte Bürgermeister“.

Zauberkünstler Christopher Kratzer zieht Buchloer Kinder in seinen Bann

Sein Kommen erklärte Präsidentin Schilling wie folgt: „Ja, und er nimmt sich Zeit für euch Kinder, weil ihr für unsere Stadt wichtig seid. Danke, dass ihr auf Oma und Opa Rücksicht genommen habt. Ihr musstet auf so Vieles verzichten und deshalb wünschen wir euch eine Stunde herzliches Lachen.“ Der professionelle Zauberkünstler Kratzer zog mit seinem pädagogischen Programm die Kinder im Alter zwischen sieben und zehn Jahren mit viel Begeisterung in seinen Bann. Auch Hector, der Rabe, brachte die Kinder mit Christopher Kratzers Bauchrednerkunst zum Lachen.

Rotary-Club spendet 5.000 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands

Nicht nur in der Region tut der Rotary-Club Gutes. Die Freunde der Buchloer Organisation haben bereits persönlich gespendet und so zusammen mit einem „Zuschuss“ aus dem Budget des Rotary-Hilfswerks Buchloe 5.000 Euro an die Opfer der aktuellen Flutkatastrophe im Westen Deutschlands überwiesen.

