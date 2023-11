Zeitgeschichte in einen Thriller gegossen - Titus Müller und sein neuer Roman

Erfolgsautor Titus Müller liest in der Buchloer Stadtbücherei – von einer fiktiven Geschichte in der authentischen DDR. Auch Wladimir Putin tritt darin auf.

26.11.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Geschichte in ein fiktives Universum kleiden, dabei aber die Realität im Blick behalten – das ist seit Langem, wenn es gut gemacht ist, ein Erfolgsrezept für Autoren. Meist wenden sich die Literaten dabei aber eher der fernen Vergangenheiten zu, in der aber hinsichtlich der Realität immer gedanklich mit reichlich Konjunktiven hantiert werden muss. Es funktioniert aber auch bei der jüngeren und jüngsten Zeitgeschichte, wenn eigene Expertise – auf die Erlebnisse der eigenen Kindheit und Jugend zurückzugreifen – vorliegt und sich mit einem kraftvollen und lebendigen, Zeitstimmungen einfangenden, Schreibstil verbindet.

Titus Müller kommt aus Leipzig

Beides liegt beim Erfolgsautor Titus Müller, Jahrgang 1977 und in Leipzig geboren, vor. Die Leiterin der Buchloer Stadtbücherei, Sabine Schneider, hatte den in inzwischen in Niederbayern lebenden Autor bei einer Lesung in Türkheim kennengelernt und ihn erlebt – und ihn sogleich für Buchloe „eingekauft“. Den hier ansässigen Buchhandel holte sie für die Dichterlesung im VHS-Gebäude mit ins Boot – schließlich wollen begeisterte Zuhörer die Bücher auch umgehend erstehen können, nicht zuletzt auch wegen der Möglichkeit, sie direkt signieren zu lassen.

Agententrilogie verkauft sich gut

Und da erzählte Titus Müller nun, in – oft nur scheinbar – lockerem Plauderton, der aber nie den Tiefgang und Ernst der Grundthematik, nämlich der deutsch-deutsch Spaltung und der System-Rivalität bis zu deren Ende im November 1989 und die nachfolgende Wiedervereinigung, aus dem Blick verlor. Sein Thriller „Der letzte Auftrag“ beendet seine Agententrilogie und bevölkert ebenso wie die Vorgänger „Die fremde Spionin“ und „Das zweite Geheimnis“ längst die Spiegel-Bestsellerlisten,

Liebe in Zeiten des Sozialismus

Das alles vor einer großen Beamer-Leinwand mit dem Bild des „Bruderkusses“ zwischen Leonid Breschnjew und Erich Honecker aus Anlass des 30. Bestehens der DDR. Und man erfuhr – mal erheiternd, mal spannend, fast immer aber auch betroffen machend – was der sozialistische Polit-Krampf im Alltag mit den Menschen und ihren Beziehungen machte. Auch mit denen, die mehr oder weniger dazu genötigt waren, im Sinne des Systems mitzuspielen. Und es gab natürlich diejenigen, die stramm hinter der Staatsideologie standen. Psychologisch erhellend, ja entlarvend ist vor diesem Hintergrund, was Müller über einen jungen sowjetischen Agenten namens Wladimir Putin schreibt, der bereits als Kind unbedingt zum KGB wollte. Und Müller griff als Requisite oft zur kleinen, handlichen Video-Kamera der 80er Jahre, die DDR-Regimegegnern die Möglichkeit bot, kritisches Filmmaterial zu drehen und unter Umständen sogar in Westen zu schmuggeln.

90 Minuten - ohne das Wesentliche zu verraten

Das Publikum bedankte sich mit gebanntem Zuhören und interessierten Zwischenfragen. Nach knapp 90 Minuten Lesung hatte Müller das Kunststück vollbracht, viel Authentisches aus eigenem Erleben gespickt mit Hintergrundinformationen zu den realen Vorlagen seiner Roman-Figuren zu vermitteln – und gleichzeitig möglichst wenig konkret aus seinen Romanen zu zitieren – und zu verraten. Denn die sollen von den Leuten ja noch gekauft werden.